3 мастера могут выполнить заказ за 16 дней, за сколько дней может быть выполнен этот заказ, если к ним присоединится ещё один мастер?(Производительность у всех мастеров одинаковая.)

Алгебра
3 мастера могут выполнить заказ за 16 дней, за сколько дней может быть выполнен этот заказ, если к ним присоединится ещё один мастер?(Производительность у всех мастеров одинаковая.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 рабочий за 16 дней совершает 1/3 работы за 1 день 1/48 =(1/(3*16))  вчетвером они за день совершат [latex]4*\frac{1}{48}=\frac{1}{12}[/latex] а значит чтоб полностью закончить работу надо 12 дней т.е. 1/12 * 12=1 Ответ 12 дней 
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