3 мастера могут выполнить заказ за 16 дней, за сколько дней может быть выполнен этот заказ, если к ним присоединится ещё один мастер?(Производительность у всех мастеров одинаковая.)

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3 мастера могут выполнить заказ за 16 дней, за сколько дней может быть выполнен этот заказ, если к ним присоединится ещё один мастер?(Производительность у всех мастеров одинаковая.)

Автор: Гость