Пружинный маятник совершил 16 колебаний за 4 секунды.Определите период и частоту его колебаний
Физика
Пружинный маятник совершил 16 колебаний за 4 секунды.Определите период и частоту его колебаний
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Период колебаний: 4/16с, или 1/4 секунды. Частота колебаний: 4 * 1/4сек = 4 Гц
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