ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ 3,5 ДМ. ЧЕМУ РАВНА ДЛИНА ВТОРОЙ ОКРУЖНОСТИ . У КОТОРОЙ ДИАМЕТР СОСТАВЛЯЕТ ПЯТЬ СЕДЬМЫХ ДИАМЕТРА ПЕРВОЙ ОКРУЖНОСТИ
Математика
ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ 3,5 ДМ. ЧЕМУ РАВНА ДЛИНА ВТОРОЙ ОКРУЖНОСТИ . У КОТОРОЙ ДИАМЕТР СОСТАВЛЯЕТ ПЯТЬ СЕДЬМЫХ ДИАМЕТРА ПЕРВОЙ ОКРУЖНОСТИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р₁=π*D₁ D₁=3,5/π=3,5/3,14=1,115дм D₂=1,115*5/7=0,796дм р₂=0,796*3,14=2,499дм
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