ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ 3,5 ДМ. ЧЕМУ РАВНА ДЛИНА ВТОРОЙ ОКРУЖНОСТИ . У КОТОРОЙ ДИАМЕТР СОСТАВЛЯЕТ ПЯТЬ СЕДЬМЫХ ДИАМЕТРА ПЕРВОЙ ОКРУЖНОСТИ

Математика

ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ 3,5 ДМ. ЧЕМУ РАВНА ДЛИНА ВТОРОЙ ОКРУЖНОСТИ . У КОТОРОЙ ДИАМЕТР СОСТАВЛЯЕТ ПЯТЬ СЕДЬМЫХ ДИАМЕТРА ПЕРВОЙ ОКРУЖНОСТИ

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