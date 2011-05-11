хлопчик мизинчик за 3 години у чоботях-скороходах подолав 1590 км. За першугодину вин пройшов пяднадцять пядисяттретих циэ видстани, за другу годину-двадцять-пять пядисят-сьомих решты. Скилькы километрив пройшов хлопчык-Мизынчы...
Математика
хлопчик мизинчик за 3 години у чоботях-скороходах подолав 1590 км. За першугодину вин пройшов пяднадцять пядисяттретих циэ видстани, за другу годину-двадцять-пять пядисят-сьомих решты. Скилькы километрив пройшов хлопчык-Мизынчык за третю годыну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скільки пройшов за першу годину 1590:53*15= 450 км скільки решта 1590-450= 1140 км скільки за другу годину 1140:57*25= 500 км скільки пройшов за третю годину 1590-(450+500)= 640 км 11.05.2011, 22:07
Гость:
1590 :50*15=450км прошел за первый час 1590-450=1140км остаток пути 1140:57*25=500км за второй час 450+500=950км прошел за первый и второй час 1590-950=640 км за третий час ответ за третий час 640км
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