продукция каких отраслей будет вывозиться за пределы центральной россии(перечислите конкретные примеры)?
Українська література
продукция каких отраслей будет вывозиться за пределы центральной россии(перечислите конкретные примеры)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
микроэлектроника, приборостроение
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