с помощю суффиксов попытайтесь образовать деепричастия и причастия от глаголов рассказывать,слушать, отвечать,спрашивать.

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с помощю суффиксов попытайтесь образовать деепричастия и причастия от глаголов рассказывать,слушать, отвечать,спрашивать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказывая, рассказывающий. Слушая, слушающий. Отвечая, отвечающий. Спрашивая, спрашивающий. 
Гость:
рассказывая,рассказавший,рассказав. отвечая,ответив,ответевший, просив,спросивший,спрашивая 
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