с помощю суффиксов попытайтесь образовать деепричастия и причастия от глаголов рассказывать,слушать, отвечать,спрашивать.

Русский язык

с помощю суффиксов попытайтесь образовать деепричастия и причастия от глаголов рассказывать,слушать, отвечать,спрашивать.

Автор: Гость