Одна четвёртая в степени икс больше двух
Алгебра
Одна четвёртая в степени икс больше двух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/4) в степени х и всё это больше 2 представим 2 как 1/4 в степени минус 1/2 Получается справа и слева одинаковые основания, значит работаем с показателями 1/4 в степени минус 1/2 это и есть число 2 Получается( х ) меньше (минус 1/2) Интервал от минус бесконечности и до минус 1/2 Поменяли знак неравенства, так как основание 1/4 меньше 1
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