в стальном баллоне находится гелий массой 500 грамм при температуре 10 цельсия как изменится внутренняя энергия гелия если его температура повысится до 80 кило паскаль

Физика

в стальном баллоне находится гелий массой 500 грамм при температуре 10 цельсия как изменится внутренняя энергия гелия если его температура повысится до 80 кило паскаль

Автор: Гость