в стальном баллоне находится гелий массой 500 грамм при температуре 10 цельсия как изменится внутренняя энергия гелия если его температура повысится до 80 кило паскаль
Физика
в стальном баллоне находится гелий массой 500 грамм при температуре 10 цельсия как изменится внутренняя энергия гелия если его температура повысится до 80 кило паскаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔU=U₂-U₁=imRΔT/(2M) i=3 степень свободы газа (для одноатомных или инертных =3) m=0,5 кг =500 г R=8,31 Дж/(К*моль) ΔT=20 °К М=4 г/моль ΔU=3*500*8,31*20/(2*4)=1558 Дж
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