на сколько процентов уменьшится дробь если её числитель уменьшить на 70 процентов а знаменатель на 25 процентов

Математика

на сколько процентов уменьшится дробь если её числитель уменьшить на 70 процентов а знаменатель на 25 процентов

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