на сколько процентов уменьшится дробь если её числитель уменьшить на 70 процентов а знаменатель на 25 процентов
Математика
на сколько процентов уменьшится дробь если её числитель уменьшить на 70 процентов а знаменатель на 25 процентов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первоначальная дробь х/у. уменьшаем числитель на 70%. 70% от х = 0,7х. х-0,7х=0,3х. уменьшаем знаменатель на 25%. 25% от у = 0,25у. у-0,25х=0,75у. теперь наша дробь 0,3х/0,75у. 0,3х/0,75у=0,4* х/у. таким образом, наша дробь уменьшилась на 40%.
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