от восходящего или нисходящего тока берут сок у березы

Биология
от восходящего или нисходящего тока берут сок у березы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
восходящим током от корня идут вода и мин соли. нисходящим к корню продукт фотосинтеза - глюкоза (по русски сахар). Сахар как известно сладкий и сок березовый сладкий) Берут его с нисходящего тока) а вот что будет если много взять не знаю. скорее всего пропадет. усохнет
Гость:
восходящим током от корней
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