от восходящего или нисходящего тока берут сок у березы

Гость: Гость:

восходящим током от корня идут вода и мин соли. нисходящим к корню продукт фотосинтеза - глюкоза (по русски сахар). Сахар как известно сладкий и сок березовый сладкий) Берут его с нисходящего тока) а вот что будет если много взять не знаю. скорее всего пропадет. усохнет