в 150г 20%-го раствора глюкозы содержится кислота какой массой?

Химия
в 150г 20%-го раствора глюкозы содержится кислота какой массой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну так 150*0.2=30 г глюкозы значит, кислоты там 150-30=120 г
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