в 150г 20%-го раствора глюкозы содержится кислота какой массой?
Химия
в 150г 20%-го раствора глюкозы содержится кислота какой массой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну так 150*0.2=30 г глюкозы значит, кислоты там 150-30=120 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
после завершения шахматного турнира оказалось,что число юношей принявших участие в турнире,относятся к числу девушек как 4:1.Сколько процентов всех...
Химия
при сжигании в кислороде 62грамма фосфора,было получено 130 грамм оксида фосфора, от теоретически возможного. Вычислите массовую долю выхода оксида...
Геометрия