при сжигании в кислороде 62грамма фосфора,было получено 130 грамм оксида фосфора, от теоретически возможного. Вычислите массовую долю выхода оксида фосфора 5

Химия

при сжигании в кислороде 62грамма фосфора,было получено 130 грамм оксида фосфора, от теоретически возможного. Вычислите массовую долю выхода оксида фосфора 5

Автор: Гость