при сжигании в кислороде 62грамма фосфора,было получено 130 грамм оксида фосфора, от теоретически возможного. Вычислите массовую долю выхода оксида фосфора 5
Химия
при сжигании в кислороде 62грамма фосфора,было получено 130 грамм оксида фосфора, от теоретически возможного. Вычислите массовую долю выхода оксида фосфора 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62г хг 4Р+5О2=2Р2О5 124г 284г М(Р)=31 М(Р2О5)=142 х=62*284/124=142г мас. доля=130/142=0,92 или 92%
Гость:
[latex]4P+5O_2=2P_2O_5[/latex] n(P)=62/31=2моль n(P2O5,теоретический)=2/2=1моль m(P2O5,теоретический)=1*142=142г W(выход)=130/142*100%=91,5%
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