Масса вяленой рыбы состовляет 55% массы свежой рыбы.Сколько нужно взять свежей рыбы, чтобы получить 231 кг вяленой?
Математика
Масса вяленой рыбы состовляет 55% массы свежой рыбы.Сколько нужно взять свежей рыбы, чтобы получить 231 кг вяленой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I способ: 1%=0,01 ⇒ 55%=0,55 231:0,55=420 (кг) II способ: составим пропорцию: 231 кг - 55% х кг - 100% [latex]x=\frac{231\cdot100}{55}=420[/latex] (кг) Ответ: 420 кг свежей рыбы потребуется взять для того, чтобы получить 231 кг вяленой рыбы.
Гость:
231 кг - 55% х кг -100%,составим уравнение где х количество свежей рыбы 55х=231*100 х=23100:55 х=420кг свежей рыбы ответ понадобится 420 кг свежей рыбы
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