определите внутреннюю энергию одноатомного идеального газа,взятого в количестве v=10молей при температуре =27градусов С
Физика
определите внутреннюю энергию одноатомного идеального газа,взятого в количестве v=10молей при температуре =27градусов С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U = 3/2*мю*R*T = 3/2 * 10 * 8.314 * (27+273) = 37413 ДЖ
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