определите внутреннюю энергию одноатомного идеального газа,взятого в количестве v=10молей при температуре =27градусов С

Физика

определите внутреннюю энергию одноатомного идеального газа,взятого в количестве v=10молей при температуре =27градусов С

Автор: Гость