крайние точки южной америки
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крайние точки южной америки
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Северная — мыс Гальинас 12°25' с.ш., 71°39' з.д. Южная (материковая) — мыс Фроуорд 53°54' ю.ш., 71°18' з.д. Южная (островная) — Диего-Рамирес 56°30′ ю.ш. 68°43′ з.д. Западная — мыс Париньяс 4°40' ю.ш., 81°20' з.д. Восточная — мыс Кабу-Бранку 7°10' ю.ш., 34°47' з.д.
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