Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это тело за 1/2 периода колебаний?
Физика
Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это тело за 1/2 периода колебаний?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пружина была в 0, её толкнули и она пошла колебаться.. поднялась до 3, опустилась в первоначальное состояние, начала опускаться, опустилась до -3 и вернулась опять в первоначальное состояние - это период. посчитай сколько за полпериода прошла :)
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