составить рассказ о зиме со словами ненастный , яростный ветер, грустно, солнце, поздний, ужасный
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составить рассказ о зиме со словами ненастный , яростный ветер, грустно, солнце, поздний, ужасный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима - суровое время года.На душе и грустно.На улице дует ужасный,яростный ветер.Погода ненастная.Солнце зашло поздно.
Гость:
Зима для некоторых грустоное время года.Многие считают,что лето,солнце,лучше чем снежный поздний вечер.Конечно,зимой яростный ветере,ужастный снегопад,но всё равно не что не сравниться с зимой.Хоть погода и ненастная,зато это красиво!
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