запиши звуками слова:двор,сеть,луна,дым,вкус,клен
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запиши звуками слова:двор,сеть,луна,дым,вкус,клен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
двор - yard (я**д), сеть - net(нэт) луна- moon (му***н) дым - smoке (смоук) вкус - taste (тэйст) клен maple (мейпл) ** - долгий звук
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