Первоначально покоящийся электрон начинает двигаться под действием сил однородного электрического поля с напряженностью Е = 2.0·105 В/м. Какую скорость ( в Мм / с ) приобретёт электрон за 1.0 нс.

Физика

Первоначально покоящийся электрон начинает двигаться под действием сил однородного электрического поля с напряженностью Е = 2.0·105 В/м. Какую скорость ( в Мм / с ) приобретёт электрон за 1.0 нс.

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