Первоначально покоящийся электрон начинает двигаться под действием сил однородного электрического поля с напряженностью Е = 2.0·105 В/м. Какую скорость ( в Мм / с ) приобретёт электрон за 1.0 нс.

Физика
Первоначально покоящийся электрон начинает двигаться под действием сил однородного электрического поля с напряженностью Е = 2.0·105 В/м. Какую скорость ( в Мм / с ) приобретёт электрон за 1.0 нс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) F=qE=ma   a=qE/m   V=at=qEt/m Подставляй:  Для электрона e/m=1.75888*10^11 Кл.кг.
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