выберите правильный ответ Главная причина победы над Наполеоном: а)вченародный,отечественный характер борьбы б)поддержка союзных стран в)суровая зима 7)экономическая помощь России
Обществознание
выберите правильный ответ Главная причина победы над Наполеоном: а)вченародный,отечественный характер борьбы б)поддержка союзных стран в)суровая зима 7)экономическая помощь России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если один то в,потому что у них не было тёплой одеждыи к тому же запас пищи был наисходе.
Гость:
в) правильный ответ. К тому времени у армии Наполеона уже было туго с провизией, амуницией и боеприпасами....и еще мороз тут как на зло.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В универмази було 280 жиночих и 150чоловичих костюмив.Пид час розпродажу за день продали четверту частину жиночих и третю частину чоловичих костюми...
Химия
какой объем этанола плотностью 0.8г/мл потребуется для получения 120г этилового эфира бутановой кислоты
Физика
Чему равна скорость распространения морской волны, если человек , стоящий на берегу, определил, что расстояние между двумя соседними гребнями волн ...