выберите правильный ответ Главная причина победы над Наполеоном: а)вченародный,отечественный характер борьбы б)поддержка союзных стран в)суровая зима 7)экономическая помощь России

Если один то в,потому что у них не было тёплой одеждыи к тому же запас пищи был наисходе.

Гость: Гость:

в) правильный ответ. К тому времени у армии Наполеона уже было туго с провизией, амуницией и боеприпасами....и еще мороз тут как на зло.