выберите правильный ответ Главная причина победы над Наполеоном: а)вченародный,отечественный характер борьбы б)поддержка союзных стран в)суровая зима 7)экономическая помощь России

Обществознание
выберите правильный ответ Главная причина победы над Наполеоном: а)вченародный,отечественный характер борьбы б)поддержка союзных стран в)суровая зима 7)экономическая помощь России
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если один то в,потому что у них не было тёплой одеждыи к тому же запас пищи был наисходе. 
Гость:
в) правильный ответ. К тому времени у армии Наполеона уже было туго с провизией, амуницией и боеприпасами....и еще мороз тут как на зло.
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