какой  объем этанола плотностью 0.8г/мл потребуется для получения 120г этилового эфира бутановой кислоты  

Химия
какой  объем этанола плотностью 0.8г/мл потребуется для получения 120г этилового эфира бутановой кислоты  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]C_2H_5OH+C_3H_7COOH=C_3H_7COOC_2H_5+H_2O[/latex] n(C3H7COOC2H5)=n(C2H5OH)=120/116=1.034моль m(C2H5OH)=1.034*46=47.6г V(C2H5OH)=47.6/0.8=59.5мл
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