Чему равна скорость распространения морской волны, если человек , стоящий на берегу, определил, что расстояние между двумя соседними гребнями волн равно 8 м и за минуту мимо него проходит 45 волновых гребней? Должно получиться...

Физика

Чему равна скорость распространения морской волны, если человек , стоящий на берегу, определил, что расстояние между двумя соседними гребнями волн равно 8 м и за минуту мимо него проходит 45 волновых гребней? Должно получиться 6 м/c.

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