Чему равна скорость распространения морской волны, если человек , стоящий на берегу, определил, что расстояние между двумя соседними гребнями волн равно 8 м и за минуту мимо него проходит 45 волновых гребней? Должно получиться...
Физика
Чему равна скорость распространения морской волны, если человек , стоящий на берегу, определил, что расстояние между двумя соседними гребнями волн равно 8 м и за минуту мимо него проходит 45 волновых гребней? Должно получиться 6 м/c.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
частота(U)=60c/45=4/3 Гц u=8м*4/3Гц=10 2*3 м/c 6 м/с
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