начертите прямоугольник со сторонами 2см и 6см разделите его на 3 равные части. а)на сколько равных частей надо разделить каждую 3 часть что бы получить9 долей?сколько 9 долей в 1/3? б) на сколько равных частей надо разделить к...
Математика
начертите прямоугольник со сторонами 2см и 6см разделите его на 3 равные части. а)на сколько равных частей надо разделить каждую 3 часть что бы получить9 долей?сколько 9 долей в 1/3? б) на сколько равных частей надо разделить каждую 9 часть, что бы получить 18 долей? сколько 18 долей в 1/9, в 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делим на три равные части. получаем 3 квадрата со стороной 2см. а) чтобы получить 9 долей, каждую третью часть надо разделить еще на 3 части. в каждой 1/3 три девятых доли. б) чтобы получить 18 долей, каждую девятую часть надо поделить пополам. в 1/9 две восемнадцатых доли. в 1/3 шесть восемнадцатых долей.
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