начертите прямоугольник со сторонами 2см и 6см разделите его на 3 равные части. а)на сколько равных частей надо разделить каждую 3 часть что бы получить9 долей?сколько 9 долей в 1/3? б) на сколько равных частей надо разделить к...

Математика

начертите прямоугольник со сторонами 2см и 6см разделите его на 3 равные части. а)на сколько равных частей надо разделить каждую 3 часть что бы получить9 долей?сколько 9 долей в 1/3? б) на сколько равных частей надо разделить каждую 9 часть, что бы получить 18 долей? сколько 18 долей в 1/9, в 1/3

Автор: Гость