Реформы народного просвещения 1803г. причины содержание последствия

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Реформы в области народного просвещения. Открытие университетов. Новое положение об устройстве учебных заведений 24 января 1803 г. Деление учебных заведений на 4 разряда: приходские, уездные, губернские гимназии, университеты. Унисерситеты. Виленский университет, Московский университет, Дерптский. Открыте Казанского в 1803 г., Харьковского в 1803 г. университетов. Открытие в С-Петербурге Педагогического университета, переименованного тогда же в Главный Педагогический университет, 8 февраля 1919 г. в С-Петебургский университет. Гимназии. Цензурный устав 1804 г.первый в русской истории закон о предварительной цензуре. Книгоиздательское дело. Издание за счет государственных средств перводной западноевропейской литературы по социально-экономическим вопросам. Труд А.Смта "О богатстве народа". Книга де Лольма "Конституция Англии или состояние английского правления сравнительно с республиканской формою с другими европейскими монархиями. Образование научных и литературных обществ.