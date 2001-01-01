сочинение-рассуждение читая Лермонтова

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вот мысли в тему.. ЛЕРМОНТОВ Он клялся,\ что страстью\ 110 и равных нет...\ Таким мне\ мерещился образ твой.\ Любви я заждался,\ мне 30 лет.\ Полюбим друг друга.\ Попросту.\ Да так,\ чтоб скала\ распостелилась в пух.\ 120 От черта скраду\ и от бога я!\ Ну что тебе Демон?\ Фантазия!\ Дух!\ К тому ж староват -\ мифология.\ Не кинь меня в пропасть,\ будь добра.\ От этой ли\ 130 струшу боли я? Владимир Маяковский 1924 ТАМАРА И ДЕМОН ЛЕРМОНТОВ О, Лермонтов, бедное тело, \ когда застрелили тебя, \ где нынче и авто и вело \ туристы съезжаются для \ упреков и жалости явной, \ и кино и фотокартин. Александр Кушнер. "У Голубой лагуны". Том 2Б.ЛЕРМОНТОВ ЛЕРМОНТОВ М. Лермонтов, прошу тебя,\ дай силу жить, врагов губя,\ чтоб я в противника воткнул\ и там два раза повернул\ свое оружье… Враг завыл,\ ругаясь из последних сил. Александр Иванов Из книги «Любовь и горчица» (1968)\Панибратская ГЭС(Евгений Евтушенко) ЛЕРМОНТОВ Своих стихов он не ценил;\ Когда же Лермонтова скорбный\ Раздался голос - он почтил\ Свою поэзию надгробной,\ Без слез и жалоб... Не упал\ Он духом, только раз, угрюмый\ Поник над лермонтовской думой:\ "Мы здесь пропущены", сказал.Яков Полонский 1861 СВЕЖЕЕ ПРЕДАНЬЕ\Роман в стихах ЛЕРМОНТОВ И Лермонтов, тоску леча,\ Нам рассказал про Азамата,\ Как он за лошадь Казбича\ Давал сестру заместо злата \ За грусть и желчь в своем лице\ Кипенья желтых рек достоин,\ Он, как поэт и офицер,\ Был пулей друга успокоен. Сергей Есенин 1924 На Кавказе ЛЕРМОНТОВ И Лермонтова тучка золотая \ Давно погасла, улетела ввысь... /А.Шиманская/"У Голубой лагуны". Том 2Б. лермонтов ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО (2002)\ 1. МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ\ Экзальтированный мальчик впервые видит море\ и делится своими чувствами с любимой бабушкой.\ посмотри туда ты видишь этот корабль?\ (белесое небо блеклые воды залива)\ ты можешь мне сказать для чего он оставил родной порт\ что привело его в наши края?\ ты только представь себе: океанская ширь\ ледяная изморось уходящая из-под ног палуба\ я знаю им движет что-то большее \ чем простое благополучие\ нет иначе бы он ни за что не расстался\ ни с дымчатой далью этого залива\ ни с этим поздно садящимся\ северным солнцем Сергей Завьялов ЛЕРМОНТОВ Как Лермонтов бывал печален - \ Душой не всем дано понять. \ И в том он мире - \ Гениален. \ Там тоже могут \ Убивать. Татьяна Смертина Из книги "Анемоны" ЛЕРМОНТОВ Он весь\ Не пел и не летел — лежал у ног, \ Жестокий, беззащитный, и шептал\ Ребёнку то, чего понять не смел\ Я, мелкий мцырь. Шептал, что он один\ Отныне будет думать обо мне,\ И я узнаю всё лишь от него,\ Хоть слышать это можно двести лет\ Под шум дождя — предателю, слепцу,\ Герою даже — и, как дождь, забыть.\ А я чтоб не забыл! Леонид Саксон 2001 Крещатик, 2008 N3 Раз Лермонтова в детстве я читал