Основные политические решения первых Романовых. Царь Фёдор Алексеевич

Обществознание
Основные политические решения первых Романовых. Царь Фёдор Алексеевич
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Продолжались репрессии против старообрядцев В 1678 проведена общая перепись населения в 1679 введено подворное обложение прямыми налогами Получили новое развитие полки иноземного строя В 1676—1681 гг. при Фёдоре Алексеевиче была русско-турецкая война (Османского государства и союзного с ним Крымского ханства с Российским государством за украинские земли).
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