две величины прмо пропорциональны одна из них увеличилась в7 раз как изменилась другая

Математика
две величины прмо пропорциональны одна из них увеличилась в7 раз как изменилась другая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
другая тоже увеличилась в 7 раз
Гость:
1. а) увеличится в 7 раз; б) уменьшится в 2 ¼ раз. 2. а) уменьшится в 5 раз; б) увеличится в 3 1/3 раза.
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