с аквариумными рыбками проделали след опыт. Наполнили пробирку водой и бросили в нее живых мотылей. Пробирку с мотылями опустили в аквариум с голожными рыбками. Рыбк пытались схватить матыля, но ударились о стекло пробирки в сл...

Биология

с аквариумными рыбками проделали след опыт. Наполнили пробирку водой и бросили в нее живых мотылей. Пробирку с мотылями опустили в аквариум с голожными рыбками. Рыбк пытались схватить матыля, но ударились о стекло пробирки в след дни опыт повтор, а рыб кормили друг пищей. Предполож, какой будет реакция рыб,если бросить мотыля в воду без пробирки. Объясните почему так считаете!

Автор: Гость