с аквариумными рыбками проделали след опыт. Наполнили пробирку водой и бросили в нее живых мотылей. Пробирку с мотылями опустили в аквариум с голожными рыбками. Рыбк пытались схватить матыля, но ударились о стекло пробирки в сл...

Биология
с аквариумными рыбками проделали след опыт. Наполнили пробирку водой и бросили в нее живых мотылей. Пробирку с мотылями опустили в аквариум с голожными рыбками. Рыбк пытались схватить матыля, но ударились о стекло пробирки в след дни опыт повтор, а рыб кормили друг пищей. Предполож, какой будет реакция рыб,если бросить мотыля в воду без пробирки. Объясните почему так считаете!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну рыбы по идеи должны его сразу скуфать, потому что инстинкты и.т.д я примерно так рассуждаю
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