с аквариумными рыбками проделали след опыт. Наполнили пробирку водой и бросили в нее живых мотылей. Пробирку с мотылями опустили в аквариум с голожными рыбками. Рыбк пытались схватить матыля, но ударились о стекло пробирки в сл...
Биология
с аквариумными рыбками проделали след опыт. Наполнили пробирку водой и бросили в нее живых мотылей. Пробирку с мотылями опустили в аквариум с голожными рыбками. Рыбк пытались схватить матыля, но ударились о стекло пробирки в след дни опыт повтор, а рыб кормили друг пищей. Предполож, какой будет реакция рыб,если бросить мотыля в воду без пробирки. Объясните почему так считаете!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну рыбы по идеи должны его сразу скуфать, потому что инстинкты и.т.д я примерно так рассуждаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Можно ли из прямоугольного листа фанеры длиной 6 дм и шириной 4 дм вырезать круг радиусом 3 дм 2дм 1 дм
Математика
Дикая утка от южного моря до северного моря летит 8 дней. Дикий гусь от северного моря до южного моря летит 12 дней. Теперь утка и гусь вылетели од...
Русский язык
Сочинение-рассуждение "Зачем нужны устаревшие и книжные слова в публицистической и художественной речи?"
Математика