Можно ли из прямоугольного листа фанеры длиной 6 дм и шириной 4 дм вырезать круг радиусом 3 дм 2дм 1 дм

Математика
Можно ли из прямоугольного листа фанеры длиной 6 дм и шириной 4 дм вырезать круг радиусом 3 дм 2дм 1 дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)диаметр круга получиться 6дм(3*2=6)следовательно не получиться б)2*2=4дм да получиться в)1*2=2 да получиться)))))
Гость:
если r=3дм, то d=3*2=6дм, т.е. должен быть квадрат со стороной 6дм, а не прямоугольник  -  не получится если r=2дм, то d=2*2=4дм,   -   получится если r=1дм, то d=1*2=2дм,   -   получится
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