8 3\4 * 2 4\7 - 10 1\8 * 3 1\3
Математика
8 3\4 * 2 4\7 - 10 1\8 * 3 1\3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 3\4 * 2 4\7 - 10 1\8 * 3 1\3=35/4*18/7-81/8*10/3=45/2-135/4=90/4-135/4=-45/4=-11 1/4
Гость:
8 3/4*2 4/7=35/4*18/7=45/2=22 1/2 10 1/8*3 1/3=81/8 * 10/3=135/4=33 3/4 22 1/2-33 3/4= -11 1 /4
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