в 80 г.раствора содержится 9% соли. сколько граммов воды надо налить в этот раствор что бы в нем было 6%соли?

Математика

в 80 г.раствора содержится 9% соли. сколько граммов воды надо налить в этот раствор что бы в нем было 6%соли?

Автор: Гость