в 80 г.раствора содержится 9% соли. сколько граммов воды надо налить в этот раствор что бы в нем было 6%соли?

Математика
в 80 г.раствора содержится 9% соли. сколько граммов воды надо налить в этот раствор что бы в нем было 6%соли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем содержание соли: 80*0,09=7,2гр 7,2гр - это 6% масса 6% р-ра=7,2/0,06=120гр тоесть нужно долить 40 гр воды 
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