тренировка у хоккеистов началась в 13ч 20 мин,а закончилась в 15ч 30 мин.сколько времени продолжаалась эта тренировка??

Математика
тренировка у хоккеистов началась в 13ч 20 мин,а закончилась в 15ч 30 мин.сколько времени продолжаалась эта тренировка??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15ч 30 мин - 13ч 20 мин =2ч 10мин продолжалась тренировка
Гость:
2 часа 10 минут -время тренирвки
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