тренировка у хоккеистов началась в 13ч 20 мин,а закончилась в 15ч 30 мин.сколько времени продолжаалась эта тренировка??

Математика

тренировка у хоккеистов началась в 13ч 20 мин,а закончилась в 15ч 30 мин.сколько времени продолжаалась эта тренировка??

Автор: Гость