Историческое значение понятия христианства, плиз помогите срочно нужно!!!
Обществознание
Историческое значение понятия христианства, плиз помогите срочно нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отход от язычества и принятие христианства Русью были важными и прогрессивными явлениями, способствовали экономическому и культурному развитию русских земель. Принятие христианства Русью оказало решающее влияние на развитие русской культуры. Этот исторический выбор явился той парадигмой, которая вовлекла в сферу своего влияния и объединила вокруг себя историю России.
Гость:
ХРИСТИАНСТВО, крупнейшая по числу своих приверженцев мировая религия.Христианство отвергало почитание языческих богов и императора. Оно имело определенные черты сходства с мистериальными культами, но существенно отличалось от них – в частности, тем, что в нем почитался не мифический персонаж, а реальная историческая личность, чья жизнь и учение стали предметом почитания и веры. Христианское вероучение существенно отличалось и от того, что предлагали мистериальные культы.
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