Сережа купил марки.Со 100 р. он получил сдачу 30 р. Сколько рублей стоили марки?Какие марки он мог купить, если цена марок 50 р., 30р., 10 р.?
Математика
Сережа купил марки.Со 100 р. он получил сдачу 30 р. Сколько рублей стоили марки?Какие марки он мог купить, если цена марок 50 р., 30р., 10 р.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-30=70 р. -стоимость марок. Сережа мог купить 1 марку по 50р+2 марки по 10р. или2 марки по 30р.+1 марку за 10р., или7 марок по 10р.
Гость:
100-30=70р-потратил на марки 70=50+10+10 70=30+30+10 70=10+10+10+10+10+10+10
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