можно ли в прямоугольный лист фанеры длиной 6дм и шириной 4дм вписать круг радиусом 3дм
Математика
можно ли в прямоугольный лист фанеры длиной 6дм и шириной 4дм вписать круг радиусом 3дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала находим диаметр: 3дм x 2 = 6дм Теперь сравниваем состоронами: 6дм = 6дм 6дм > 4дм Так как одна сторона короче радиуса круга, слдеовательно круг не войдет)
Гость:
нет если радиус=3 дм,то диаметр окружности будет3*2=6дм а меньшая сторона-ширина листа 4 дм
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