Какие из этих сил имеют гравитационную,а какие электромагнитную природу?:сила трения,сила тяжести,сила упругости,сила реакции,сила гравитации.
Физика
Какие из этих сил имеют гравитационную,а какие электромагнитную природу?:сила трения,сила тяжести,сила упругости,сила реакции,сила гравитации.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К гравитационным силам относятся сила тяжести, сила реакции, сила гравитации. К электромагнитным силам относятся сила упругости и сила трения.
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