Сила трения не зависит от: А)массы тела Б)площади соприкасающихся поверхностей В)материала трущихся поверхностей Г)силы давления Д)степени шероховатости трущихся поверхностей?
Физика
Сила трения не зависит от: А)массы тела Б)площади соприкасающихся поверхностей В)материала трущихся поверхностей Г)силы давления Д)степени шероховатости трущихся поверхностей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) от площади не зависит; 2) от материала не зависит; 3) от величины нагрузки зависит (пропорциональна ей); 4) от скорости скольжения не зависит; 5) зависит от шероховатости поверхностей Д,Б,В
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
печатая со скоростью 180 знаков в минуту машинистка набирает рукопись за 7 часов.сколько времени понадобится машинистке на набор этой рукописи если...
Английский язык
Помоги перевести предложения из прямой в косвенную речь. -What your full name? -When and where were you born? -Did you have a nice trip from Spain?...
Математика
До свята збройних сил України учні зібрали 30 малюнків.На одній сторінці альбому вони наклеїли 6 малюнків,а решту наклеїли по 4 на сторінці.Скільки...