Сила трения не зависит от: А)массы тела Б)площади соприкасающихся поверхностей В)материала трущихся поверхностей Г)силы давления Д)степени шероховатости трущихся поверхностей?

Физика
Сила трения не зависит от: А)массы тела Б)площади соприкасающихся поверхностей В)материала трущихся поверхностей Г)силы давления Д)степени шероховатости трущихся поверхностей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) от площади не зависит; 2) от материала не зависит; 3) от величины нагрузки зависит (пропорциональна ей); 4) от скорости скольжения не зависит; 5) зависит от шероховатости поверхностей   Д,Б,В  
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