написать рассказ о извесном добром человеке

Гость: Гость:

Я знаю много хороших людей. И одним из них явлюется мой друг (имя). Он очень хороший и добрый человек. Мы с ним вместе с самого детства. Он никогда не бросал меня в беде и всегда находил слова утешить, даже когда было очень трудно. Я считаю мне очень повезло встретить (имя) в своей жизни.