написать рассказ о извесном добром человеке
История
написать рассказ о извесном добром человеке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю много хороших людей. И одним из них явлюется мой друг (имя). Он очень хороший и добрый человек. Мы с ним вместе с самого детства. Он никогда не бросал меня в беде и всегда находил слова утешить, даже когда было очень трудно. Я считаю мне очень повезло встретить (имя) в своей жизни.
Гость:
Так и напиши: "Добрых, к тем более известных, людей в жизни не существует. Их не было, нет и никогда не будет." Без шуток, все серьезно.
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