твір опису процесу праці за власним спотереженням
Қазақ тiлi
твір опису процесу праці за власним спотереженням
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно взять поваренную книгу и записать процесс приготовления поваром блюда,пирожков.2)из полезных советов: как отремонтировать что-то, сшить, посадка и уход за растениями на огороде. желательно указывать,для какого класса задание.
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