Сила давления, которую оказывает мальчик на пол, равна 500Н.Какую массу он имеет?

Физика
Сила давления, которую оказывает мальчик на пол, равна 500Н.Какую массу он имеет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: F=500н g=9.81 м/c^2 m-? F=mg m=F/g m=500н\9,81м\с^2=50,97 кг. ответ:m=50,97 кг.
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