Какова масса меди, которую можно получить из раствора, содержащего 3 моля хлорида меди (2-ух валентный)?

Химия
Какова масса меди, которую можно получить из раствора, содержащего 3 моля хлорида меди (2-ух валентный)?
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Гость:
3 * 63,5( Mr меди ) = 190,5 г
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