обчисліть об єм карбону(4) оксиду (н.у.) що утворився при спалюванні суміші метану з воднем об ємом 12 л (н.у.) в якій на метан припадає 30 відсотків
Химия
обчисліть об єм карбону(4) оксиду (н.у.) що утворився при спалюванні суміші метану з воднем об ємом 12 л (н.у.) в якій на метан припадає 30 відсотків
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обчислим обєм метану: 12*0,3=3,6 л 3,6л х СН4+2О2=СО2+2Н2О 1 1 х=3,6л
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