обчисліть об єм карбону(4) оксиду (н.у.) що утворився при спалюванні суміші метану з воднем об ємом 12 л (н.у.) в якій на метан припадає 30 відсотків

Химия
обчисліть об єм карбону(4) оксиду (н.у.) що утворився при спалюванні суміші метану з воднем об ємом 12 л (н.у.) в якій на метан припадає 30 відсотків
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обчислим обєм метану: 12*0,3=3,6 л  3,6л          х СН4+2О2=СО2+2Н2О 1               1 х=3,6л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
До обеда выгрузили 7/10 зерна,находящегося в товарном вагоне .Сколько тонн зерна было в вагоне , если выгрузили 42 Тонны.
Ответить
Алгебра
2 - cos 2x + 3 sin x = 0
Ответить
Алгебра
Арифметическая прогрессия начинается так: 16; 12; 8; ... . Какое число стоит в этой последовательности на 71-м месте?
Ответить
Химия
к избытку карбоната кальция добавили 73г. раствора соляной кислоты с массовой долей 10% . ВЫЧИСЛИТЕ объём выделившегося газа     СРОЧНО......... 
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций для следующих превращений:  CH₄ --> CaC₂ --> C₂H₂ --> C₆H₆
Ответить