обчисліть об єм карбону(4) оксиду (н.у.) що утворився при спалюванні суміші метану з воднем об ємом 12 л (н.у.) в якій на метан припадає 30 відсотків

Химия

обчисліть об єм карбону(4) оксиду (н.у.) що утворився при спалюванні суміші метану з воднем об ємом 12 л (н.у.) в якій на метан припадає 30 відсотків

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