До обеда выгрузили 7/10 зерна,находящегося в товарном вагоне .Сколько тонн зерна было в вагоне , если выгрузили 42 Тонны.

Математика

До обеда выгрузили 7/10 зерна,находящегося в товарном вагоне .Сколько тонн зерна было в вагоне , если выгрузили 42 Тонны.

Автор: Гость