До обеда выгрузили 7/10 зерна,находящегося в товарном вагоне .Сколько тонн зерна было в вагоне , если выгрузили 42 Тонны.
Математика
До обеда выгрузили 7/10 зерна,находящегося в товарном вагоне .Сколько тонн зерна было в вагоне , если выгрузили 42 Тонны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42/7*10=60тонн..........
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