Арифметическая прогрессия начинается так: 16; 12; 8; ... . Какое число стоит в этой последовательности на 71-м месте?

Алгебра
Арифметическая прогрессия начинается так: 16; 12; 8; ... . Какое число стоит в этой последовательности на 71-м месте?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a_n=a(n-1) +d, где d-шаг прогрессии 16=12+d Следовательно d=-4 a_n=a1+ (n-1)*d a_n=16+70*(-4)=-264
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