к избытку карбоната кальция добавили 73г. раствора соляной кислоты с массовой долей 10% . ВЫЧИСЛИТЕ объём выделившегося газа     СРОЧНО......... 

Гость: Гость:

срочно так срочно;) CaCO3+ 2HCl=CaCl2+ H2O+ CO2 73*0,1=7,3 г HСl раз карбоната избыток значит считаем по HCl моль =7,3/36,5=0,2 значит объем газа= 0,2*22,4=4,48 л