Напишите уравнения реакций для следующих превращений: CH₄ -- больше CaC₂ -- больше C₂H₂ -- больше C₆H₆

Химия

Напишите уравнения реакций для следующих превращений: CH₄ -- больше CaC₂ -- больше C₂H₂ -- больше C₆H₆

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