Напишите уравнения реакций для следующих превращений: CH₄ -- больше CaC₂ -- больше C₂H₂ -- больше C₆H₆
Химия
Напишите уравнения реакций для следующих превращений: CH₄ -- больше CaC₂ -- больше C₂H₂ -- больше C₆H₆
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 реакцию не помню как делать,поищи в нете 2)CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 3) 3C2H2-->C6H6 (t=600,c(акт))
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