сочинение-описание на тему мой двор зимним вечером
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сочинение-описание на тему мой двор зимним вечером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима.Я стою у окошка и смотрю во двор. На улице зажигаются огни, уже не слышно детских визгов... За день на небе собралось видимо-невидимо туч, а к вечеру, будто перышки, посыпались из них маленькие снежинки. Они, будто танцуя, падали на землю и стлались белым ровным одеялом. Темнеет, во всех окнах теперь горит свет. В такое время во дворе все еще привлекательней и красивей. Что такое снег? Снег это чудо природы.Он мгновенно прикрыл окрестные дворы, создал некий праздник. При снеге вечер стал светлее и беззащитнее. Фонари над подъездом обиженно и близоруко впились в пространство, снег залепил им глаза – не подглядывает. Все деревья покрылись некой аурой.На улице ни кого нет,я один. Совсем один, стою в одной рубашенке.Холодно.Видимо чудо не вечно. Я зашел домой и продолжил наблюдать... Невольно вспомнилось стихотворение... Снег идет, снег идет. К белым звездочкам в буране Тянутся цветы герани За оконный переплет. Снег идет, и всё в смятенье, Всё пускается в полет,- Черной лестницы ступени, Перекрестка поворот. Снег идет, снег идет, Словно падают не хлопья, А в заплатанном салопе Сходит наземь небосвод. В этом стихотворении выражаются все мои чувства...Я люблю зимние вечера
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