у двух сельскохозяйственных предприятий было 3560 т удобренийй. после того как одно из предприятий продало другому 60 тудобрений, него всё ещё осталось на 920 т удобрений больше, чем у второго. сколько тонн удобрений было у каж...

Математика

у двух сельскохозяйственных предприятий было 3560 т удобренийй. после того как одно из предприятий продало другому 60 тудобрений, него всё ещё осталось на 920 т удобрений больше, чем у второго. сколько тонн удобрений было у каждого предприятия первоначально? способы:арифметически, алгебраически

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