у двух сельскохозяйственных предприятий было 3560 т удобренийй. после того как одно из предприятий продало другому 60 тудобрений, него всё ещё осталось на 920 т удобрений больше, чем у второго. сколько тонн удобрений было у каж...
Математика
у двух сельскохозяйственных предприятий было 3560 т удобренийй. после того как одно из предприятий продало другому 60 тудобрений, него всё ещё осталось на 920 т удобрений больше, чем у второго. сколько тонн удобрений было у каждого предприятия первоначально? способы:арифметически, алгебраически
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+х+920+60=3560, 2х=3560-60-920, 2х=2580, х=2580:2, х=1290 тонн-было на одном предприятии. 2)1290+920+60=2270 тонн-было на другом предприятии.
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