период колебаний первого математического маятника в 1,5 раза больше,чем период колебаний второго. во сколько раз первый маятни длиннее второго?
Физика
период колебаний первого математического маятника в 1,5 раза больше,чем период колебаний второго. во сколько раз первый маятни длиннее второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: T1=2x секунд T2=x секунд L1\L2? T1=2П*на корень квадратный(L1/g) T2=2П* на корень квадратный (L2\g) L1=T1^2*g\4П^2 L2=T2^2*g\4П^2 L1\L2=T1g4П^2\4П^2*T2^2g=2x^2\x^2=2 Ответ: Первый маятник длиннее второго в два раза.
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