период колебаний первого математического маятника в 1,5 раза больше,чем период колебаний второго. во сколько раз первый маятни длиннее второго?

Физика

период колебаний первого математического маятника в 1,5 раза больше,чем период колебаний второго. во сколько раз первый маятни длиннее второго?

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