Первый рассказ занимал 5/13 (пять тринадцатых) книги, а второй - 2/13 (две тринадцатых) книги. Известно, что первый рассказ занимал на 12 страниц больше, чем второй. Сколько страниц во всей книге?
Математика
Первый рассказ занимал 5/13 (пять тринадцатых) книги, а второй - 2/13 (две тринадцатых) книги. Известно, что первый рассказ занимал на 12 страниц больше, чем второй. Сколько страниц во всей книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть вся книга х,тогда первый рассказ 5/13х,а второй 2/13 х Составим уравнение 5/13х-2/13х=12 3/13х=12 х=12:3/13 х=52 страницы
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