Первый рассказ занимал 5/13 (пять тринадцатых) книги, а второй - 2/13 (две тринадцатых) книги. Известно, что первый рассказ занимал на 12 страниц больше, чем второй. Сколько страниц во всей книге?

Математика

Первый рассказ занимал 5/13 (пять тринадцатых) книги, а второй - 2/13 (две тринадцатых) книги. Известно, что первый рассказ занимал на 12 страниц больше, чем второй. Сколько страниц во всей книге?

Автор: Гость